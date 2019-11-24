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«Арсенал» — «Краснодар»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Краснодар»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Газинский, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Вандерсон.

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