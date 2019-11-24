Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-лигу.



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



После 13 туров турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 37 очками в активе возглавляет «Ливерпуль», который потерял на старте сезона всего два очка. В топ-4 первенства также входят «Лестер Сити» (29), «Манчестер Сити» (28) и лондонский «Челси» (26).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей.