Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!
«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-лигу.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
После 13 туров турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 37 очками в активе возглавляет «Ливерпуль», который потерял на старте сезона всего два очка. В топ-4 первенства также входят «Лестер Сити» (29), «Манчестер Сити» (28) и лондонский «Челси» (26).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей.
- 24 ноября 2019
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21:52
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21:51
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21:42
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21:42
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21:36
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21:36
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21:31
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21:28
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21:22
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21:21
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21:15
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21:14
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21:11
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21:07
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21:04
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21:00
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20:55
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20:52
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20:35
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20:27
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20:15
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20:01
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20:00
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19:48
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19:41
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19:38
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19:33
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19:29
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19:19
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19:12
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18:57
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18:53
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18:47
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18:40
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18:24
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