Кияев: Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера Владимира Федотова в «Сочи», а также высказался о работе судей в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
«У нас с Федотовым действующий контракт на год с правом продления еще на два года. Так что по условиям всё нормально. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи». С клубом всё нормально, он очень доволен, никаких вопросов нет. Видимо, получил предложение, от которого трудно отказаться.
Пересмотрел ещё раз спорные моменты вчерашнего матча, в которых нам не поставили пенальти. В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей. Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к «Оренбургу» происходит просто судейский беспредел! Могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних встречах так откровенно прибивают…
Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина. Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус», — приводит слова Кияева Sport24.
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