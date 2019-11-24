ЦСКА — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет «Крылья Советов». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 24 ноября 2019
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15:25«Рубин» может уволить Шаронова Эксклюзив
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