Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы в матче с «Уралом»

Во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (0:0) сектор болельщиков гостей скандировал оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и сборной России.



Напомним, ранее в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Сан-Марино — Россия с гостевой трибуны также доносились оскорбления в адрес капитана российской национальной команды. В частности, российские болельщики несколько раз прокричали «Дзюба, Дзюба, иди [на фиг]».



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте. В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а красно-белые 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом».

Болельщики сборной скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино