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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся в 19:30

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Саймон Лонг и Сиан Мэсси. Резервным рефери на эту встречу назначен Эндрю Мэдли.

«Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2019/20

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