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Тедеско: у «Спартака» было много моментов, но мяч не шёл в ворота

Тедеско: у «Спартака» было много моментов, но мяч не шёл в ворота
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«Мяч сегодня не шёл в ворота, и также важно было не пропустить. Поэтому, считаю, одно очко идёт в нашу копилку. Не сказал бы, что после матча остались очень хорошие чувства. Тем не менее моментов для взятия ворот было очень много», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московского клуба 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.

В 18-м туре команда из Екатеринбурга 30 ноября на выезде сыграет с «Ростовом», а красно-белые 1 декабря в гостях встретятся с «Зенитом».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче чемпионата России
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