Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о спорном эпизоде в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.

«В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперёд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 22 очка. «Урал» (20) — на восьмом месте.