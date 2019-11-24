Джикия: момент с Кухарчиком не пересматривал, не было времени

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).



«Сегодня не получилось забить. Были хорошие подходы к воротам, хорошие атаки. Не могу сказать, что в центре поля «Урал» нас переиграл. Провалы в первом тайме? Были лишь контратаки, провалов не было. Может, мы разный футбол смотрели?



Мы доминировали и контролировали игру, хорошо владели мячом. Ничего серьёзного не позволили создать «Уралу», но и сами не забили. Часто пасую правой ногой? Так получается, внимания на это не обращаю. Ближний пас могу сделать правой ногой. С этим никаких проблем нет. Если вы заметили, что я лучше стал играть правой ногой, наверное, так и есть. Недавно забил гол именно правой.



Был ли пенальти в моменте с Кухарчиком? А вы думаете, как я отвечу? Момент не пересматривал, не было времени. В автобусе обязательно посмотрю и уже как игрок оценю эпизод", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валерий Полевиков.

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