Хавбек «Урала» Егорычев: показалось, что Кухарчика сбили

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал ничейный матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
«Не дали сопернику создать много моментов. В первом тайме у Шюррле и Зобнина были опасные моменты, во втором — пару дальних ударов. В одном эпизоде Ярик (Годзюр. — Прим. «Чемпионата») нас спас. Наверное, самый яркий момент, как нам показалось, эпизод с пенальти. Надо посмотреть повтор. Ловко разыграли, была хорошая передача. Показалось, что Кухарчика сбили. «Спартак» очень сдержанно играл, мало рисковал. Иногда за счёт индивидуальных действий у них что-то получалось. А так, мы сегодня не допустили ошибок и не пропустили.
Очень удобно было играть в первой линии. Я могу сыграть на любой позиции в центре", — передаёт слова Егорычева корреспондент «Чемпионата» Валерий Полевиков.
- 24 ноября 2019
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