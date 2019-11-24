Тедеско: меня полностью устраивает игра Зобнина

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0) поделился мнением об игре полузащитника Романа Зобнина.
«Система прессинга не была для нас сюрпризом, скорее сказались какие-то индивидуальные моменты. «Урал» действительно хорошо прессингует и грамотно создаёт численное преимущество на флангах при атаках. Когда играешь в три защитника, иногда бывает непросто найти противоядие для такой схемы. Тем не менее через 15 минут всё встало на свои места, и игра наладилась с нашей стороны, дальше уже было проще.
Позиция Зобнина? Мы работаем всего пять недель. О каком-то постоянстве можно будет говорить после сборов. Что касается Романа, меня полностью устраивает его игра, я доволен его выступлением. Сегодня он провёл прекрасный матч. У него было три прекрасных момента, в том числе для взятия ворот. Как вы подметили, он играет крайнего защитника, но при этом он очень много подключается к нападению и зачастую играет практически как нападающий», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».
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