Тедеско: пяти недель недостаточно, чтобы оценить мою работу в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).

«Касаемо потенциала — безусловно, есть ещё куда расти, потенциал может раскрываться и дальше у команды. Сегодня были определённые эпизоды, где мы замедлялись в атаке, над этим сегодня ещё можно работать.

По поводу моей работы в «Спартаке» и много ли пять недель для тренера или немного — вы можете сравнить «Спартак» без меня в начале сезона и «Спартак» со мной. Со стороны это виднее, я не могу оценивать свою работу. Это прерогатива других людей. Я просто тренер и работаю с командой. По мне, пять недель — это мало, потому что даже недолгие летние сборы длятся шесть недель», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».