Ароян: сегодняшний «Спартак» больше понравился, чем тот, что был в прошлом матче
Защитник «Урала» Вараздат Ароян прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
«Спартак» был другим, нежели в предыдущем матче. В первом тайме почувствовал, что у них поменялась схема. Они играли по-другому, сегодняшний «Спартак» больше понравился. Бакаев — хороший игрок, но, думаю, пацаны справились с ним.
Со здоровьем всё хорошо. Тот момент, когда мяч попал мне в голову в матче сборной Армении, нужно забыть. У нас хорошая сборная и хорошие игроки. Мы не такая сборная, чтобы проигрывать 1:9.
Игра сегодня была равная, каждая команда заработала по одному очку — это правильно. Мы прогрессируем, если не считать нескольких провальных игр", — передаёт слова Арояна корреспондент «Чемпионата» Валерий Полевиков.
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