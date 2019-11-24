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РПЛ осудила оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Дзюбы

РПЛ осудила оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала заявление относительно оскорбительных кричалок болельщиков «Спартака» в адрес нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы на матче 17-го тура с «Уралом».

«На матче 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская Премьер-Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в заявлении РПЛ.

Встреча «Урал» — «Спартак» состоялась сегодня, 24 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0.

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