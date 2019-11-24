Кечинов: непонятно, почему Тиль не показывает игру, которую от него ждут

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и красно-белыми — 0:0.



«Был интересный и напряжённый матч, где не хватало только голов. В первом тайме «Спартак» смотрелся гораздо убедительнее «Урала», но не смог забить свои моменты. После перерыва у соперника стали появляться подходы. В целом счёт по игре.

Схема Тедеско была с тремя центральными защитниками. Зобнин и Айртон играли по всей бровке, скорее как полузащитники. Это современная тактика, которая популярна в Европе.



Шюррле и Тиль при Кононове начали здорово. Потом Шюррле заболел, сейчас не может набрать оптимальную форму. Непонятно, почему Тиль не показывает игру, которую от него ждут? При Тедеско он абсолютно не играет. Бакаев же в последних играх демонстрирует, что является лидером «Спартака». Видно, что он обрёл уверенность», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.