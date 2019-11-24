Парфёнов — о ничьей со «Спартаком»: думаю, очко нам в копилку

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после домашнего матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Хотел бы прежде всего поблагодарить болельщиков за такую поддержку в такую погоду. У нас был заключительный домашний матч перед паузой.

Понравились организационные моменты в наших перестроениях. Понимали, что со «Спартаком», который тоже старался играть на быстрых атаках, была задача как раз не попасться на этих атаках. Несколько атак пропустили, надо этот момент внимательно разобрать. А так, исходя из нашего общего состояния, порадовала организация и отдача ребят. Здесь лишнего говорить не нужно, нужно восстанавливаться и готовиться дальше.

Никогда не комментирую такие моменты, но в первом тайме могла развернуться игра по-другому. Момент, где кто-то говорит о пенальти, кто-то говорит об удалении, но, главное, имеем то, что имеем. Идём дальше. Думаю, что очко нам в копилку», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата».