ЦСКА — «Крылья Советов»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Щенников, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Бийол, Сантос, Нисимура.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.

Запасные: Овсянников, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Терехов, Киселёв, Смирнов, Голенков.

Встреча состоится сегодня, 24 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».