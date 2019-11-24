Мексиканский вратарь забил гол ударом через всё поле. Видео

Голкипер «Гвадалахары Чивас» Хосе Родригес стал автором роскошного гола в домашнем матче 19-го тура мексиканской лиги МХ с «Веракрусом» (3:1).

В конце встречи «Веракрус» проигрывал со счётом 1:2. Гости отчаянно пытались отыграться. В компенсированное время к штурму ворот «Гвадалахары» подключился голкипер. Во время атаки мяч оказался в руках Родригеса, который поспешил выбить его вперёд. В итоге он перелетел через всё поле и оказался в воротах «Веракруса».

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«Гвадалахара Чивас» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики. В 18 матчах команда Луиса Фернандо Тены набрала 25 очков. «Веракрус» (8) — на последнем, 19-м месте.