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Легенды российского и украинского футбола собрались за одним столом. Видео

Легенды российского и украинского футбола собрались за одним столом. Видео
Футбол 0

Легенды российского и украинского футбола собрались за одним столом. На этой встрече присутствовали россияне Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров, Руслан Нигматуллин, Валерий Кечинов, Рамиз Мамедов, Александр Мирзоян и украинцы Александр Заваров, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, что Кузнецов в составе сборных СССР, СНГ и России сыграл 28 матчей, в активе Шмарова 3 встречи за сборную СССР, Нигматуллин отыграл за сборную России 24 матча, Кечинов — 3, Мамедов — 10, на счету Мирзояна 2 матча за сборную СССР. Заваров сыграл за сборную СССР 41 матч, Беланов — 33, Бессонов — 79, в активе Михайличенко 43 встречи в составах сборных СССР, СНГ и Украины.

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