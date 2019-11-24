Первый удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Крылья Советов» нанесла мама Чалова

Мама форварда ЦСКА Фёдора Чалова нанесла первый удар перед началом матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Первый удар по мячу в День матери нанесла мама Феди Чалова! После такого он просто обязан забить», — прокомментировала это событие пресс-служба ЦСКА в клубном «твиттере».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Также доступна платная видеотрансляция встречи. Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистируют Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный судья: Алексей Сухой (Люберцы).

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.