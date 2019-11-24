Фанаты ЦСКА растянули баннеры с персональными указаниями Гончаренко игрокам

Во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» фанаты «армейцев» растянули баннеры с персональными указаниями и подсказками главного тренера столичной команды Виктора Гончаренко, сделанными игрокам в предыдущих встречах, а также другими его высказываниями.

В частности, на плакатах написано: «Активнее прессингуем!», «Игорь, подскажи защитникам!», «Федя, Решай!», «Дивей, повнимательнее!», «Набаба, покажи, как надо!», «Давай-давай, добавляем!», «Ильзат, не теряем опорную зону!», «Мага, диагональ! Марио, красавец!», «Держим темп!», «Товарищ судья, лицо попроще сделайте!», «Дзага, жги!», «Сохраняем концентрацию!».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Также доступна платная видеотрансляция матча.