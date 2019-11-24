«Аугсбург» забил четыре гола «Герте» в матче Бундеслиги

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» разгромил «Герту» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Обслуживал матч арбитр Саша Штегеманн. Ему ассистировали Мике Пиккель и Фредерик Асмут.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Филипп Макс. В середине тайма преимущество аугсбургского клуба увеличил Серхио Кордова. В начале второй половины счёт до крупного довёл Андре Хан, которому ассистировал Рани Хедира. На 79-й минуте четвёртый гол забил Флориан Нидерлехнер с передачи Макса.

«Аугсбург», набрав 13 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Герта» (11) — на 14-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Германии