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«Аугсбург» забил четыре гола «Герте» в матче Бундеслиги

«Аугсбург» забил четыре гола «Герте» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» разгромил «Герту» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Обслуживал матч арбитр Саша Штегеманн. Ему ассистировали Мике Пиккель и Фредерик Асмут.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Филипп Макс. В середине тайма преимущество аугсбургского клуба увеличил Серхио Кордова. В начале второй половины счёт до крупного довёл Андре Хан, которому ассистировал Рани Хедира. На 79-й минуте четвёртый гол забил Флориан Нидерлехнер с передачи Макса.

«Аугсбург», набрав 13 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Герта» (11) — на 14-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Германии

Германия - Бундеслига. 12-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
4 : 0
Герта
Берлин
1:0 Макс – 17'   2:0 Кордова – 26'   3:0 Хан – 52'   4:0 Нидерлехнер – 79'
Удаления: нет / Ярстейн – 28'
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