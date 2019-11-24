«Я/мы Виктор Гончаренко». Фанаты ЦСКА поддержали дисквалифицированного тренера

Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного главного тренера команды Виктора Гончаренко на матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
«Я/мы Виктор Гончаренко», — гласит надпись на баннере.
Напомним, что Гончаренко был наказан двухматчевой дисквалификацией (один матч условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура с «Сочи» (3:2).
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Также доступна платная видеотрансляция матча. Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистируют Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный судья: Алексей Сухой (Люберцы).
ЦСКА, набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.
- 24 ноября 2019
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:19
-
19:12
-
18:57
-
18:53
-
18:47
-
18:40
-
18:24
-
18:20
-
18:10
-
18:02
-
17:58
-
17:49
-
17:47
-
17:42
-
17:35
-
17:33
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:06
-
17:03
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:30