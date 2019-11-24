Хусаинов: арбитр Васильев не разбирается в судействе единоборств футбола
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.
«Фьолусон вступает в единоборство в пределах штрафной площади, хватая соперника рукой. Нужно было назначить пенальти. Арбитр матча не разбирается в судействе единоборств футбола», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Краснодар», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19) — на 9-м месте.
В 18-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с ЦСКА. Матчи состоятся 2 декабря.
Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Читайте также
- 24 ноября 2019
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:19
-
19:12
-
18:57
-
18:53
-
18:47
-
18:40
-
18:24
-
18:20
-
18:10
-
18:02
-
17:58
-
17:49
-
17:47
-
17:42
-
17:35
-
17:33
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:06
-
17:03
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:30
Партнерский контент