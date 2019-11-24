Хусаинов: арбитр Васильев не разбирается в судействе единоборств футбола

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

«Фьолусон вступает в единоборство в пределах штрафной площади, хватая соперника рукой. Нужно было назначить пенальти. Арбитр матча не разбирается в судействе единоборств футбола», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Краснодар», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19) — на 9-м месте.

В 18-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с ЦСКА. Матчи состоятся 2 декабря.