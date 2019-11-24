«Спасибо тебе за всё!» Дзюба поздравил маму с Днём матери
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поздравил маму с Днём матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.
«Поздравляю любимую маму с праздником! Спасибо тебе за всё! — написал футболист в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с родителями.
Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (15 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету один гол и одна голевая передача в четырёх матчах. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
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