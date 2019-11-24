Л. Мартинес подтвердил слова Конте, который дал советы игрокам о занятии сексом

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подтвердил слова главного тренера команды Антонио Конте, который рассказал, что дал своим подопечным несколько советов, как и с кем нужно заниматься сексом.

«Да, это правда! Мы должны продолжать усердно работать на тренировках. А дома мы должны отдыхать… так он сказал!» — приводит слова Мартинеса The Sun со ссылкой на DAZN.

После 13 туров «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланская команда набрала 34 очка, одержав 11 побед и 1 раз сыграв вничью. От лидирующего «Ювентуса» нерадзурри отстают на 1 очко.

В 14-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет со СПАЛом. Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» 1 декабря. Начало матча — в 17:00 мск.