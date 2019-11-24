«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов
В матче 14-го тура чемпионата Нидерландов роттердамская «Спарта» обыграла арнемский «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, со счётом 2:0. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Спарта». Обслуживал матч арбитр Христиан Бакс. Ему ассистировали Ренс Блейминк и Рой де Нас.
Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Юргей Матей, голевой пас которому отдал Бриан Сметс. В конце матча преимущество роттердамского клуба увеличил Сметс с передачи Абду Арруи.
Таким образом, «Витесс» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов.
«Спарта», набрав 19 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Витесс» (23) — на 5-м месте.
- 24 ноября 2019
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