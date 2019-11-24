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«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов

«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 14-го тура чемпионата Нидерландов роттердамская «Спарта» обыграла арнемский «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, со счётом 2:0. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Спарта». Обслуживал матч арбитр Христиан Бакс. Ему ассистировали Ренс Блейминк и Рой де Нас.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Юргей Матей, голевой пас которому отдал Бриан Сметс. В конце матча преимущество роттердамского клуба увеличил Сметс с передачи Абду Арруи.

Таким образом, «Витесс» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов.

«Спарта», набрав 19 очков, поднялась на 11-е место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Витесс» (23) — на 5-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 14-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 18:45 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
2 : 0
Витесс
Арнем
1:0 Матей – 30'   2:0 Сметс – 83'
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