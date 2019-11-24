Курьёзный гол Флека в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Видео

«Шеффилд Юнайтед» открыл счёт в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». На 19-й минуте результативным ударом отметился полузащитник хозяев Джон Флек.

Ли Муссе здорово выиграл борьбу у Фила Джонса на правом фланге атаки и прорвался в чужую штрафную, где отпасовал в центр на Джона Лундстрема, но его удар парировал Давид де Хеа прямо на Флека, и уже рикошетом от Джона мяч залетел в ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 13-й тур АПЛ стартовал 23 ноября матчами «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), «Борнмут» — «Вулверхэмптон» (1:2), «Арсенал» — «Саутгемптон» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» (0:2), «Эвертон» — «Норвич Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (1:2), «Уотфорд» — «Бёрнли» (0:2) и «Манчестер Сити» — «Челси» (2:1).

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».