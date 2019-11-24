Гол Влашича принёс ЦСКА победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

Единственный гол был забит на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал Никола Влашич, которому ассистировал Кристиян Бистрович.

ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).