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Гол Влашича принёс ЦСКА победу в матче с «Крыльями Советов»

Гол Влашича принёс ЦСКА победу в матче с «Крыльями Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

Единственный гол был забит на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал Никола Влашич, которому ассистировал Кристиян Бистрович.

ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Влашич – 74'
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