«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, забив 6 голов на двоих

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:3. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер. Ему ассистировали Саймон Лонг и Сиан Мэсси.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Джон Флек. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Ли Муссе, которому ассистировал Флек. На 72-й минуте разрыв в счёте сократил Брендон Уильямс. На 77-й минуте манкунианцы восстановили равновесие благодаря голу Мэйсона Гринвуда с передачи Маркуса Рашфорда. На 79-й минуте Рашфорд с паса Даниэля Джеймса вывел «МЮ» вперёд. На 90-й минуте «Шеффилд» спас от поражения Оливер Макбарни с передачи Каллума Робинсона.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.