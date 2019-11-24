Овчинников: у Гончаренко был гениальный план, осуществить его — дело техники

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своей роли в команде на время дисквалификации наставника «армейцев» Виктора Гончаренко. За матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) главный тренер столичной команды наблюдал с трибун.
«В ЦК фигура генерального секретаря или президента была номинальной и ничего не решала, поэтому какое на меня могло быть давление? Гениальный план был у нашего главного тренера, поэтому осуществить его было делом техники», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, наставник «армейцев» в жёсткой форме выразил претензии арбитрам встречи с «Сочи». Позднее он заявил, что считает такие проявления эмоций недопустимыми. КДК по итогам расследования дисквалифицировал его на два матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей.
- 24 ноября 2019
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:19
-
19:12
-
18:57
-
18:53
-
18:47
-
18:40
-
18:24