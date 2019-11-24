Овчинников: у Гончаренко был гениальный план, осуществить его — дело техники

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своей роли в команде на время дисквалификации наставника «армейцев» Виктора Гончаренко. За матчем 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) главный тренер столичной команды наблюдал с трибун.

«В ЦК фигура генерального секретаря или президента была номинальной и ничего не решала, поэтому какое на меня могло быть давление? Гениальный план был у нашего главного тренера, поэтому осуществить его было делом техники», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, наставник «армейцев» в жёсткой форме выразил претензии арбитрам встречи с «Сочи». Позднее он заявил, что считает такие проявления эмоций недопустимыми. КДК по итогам расследования дисквалифицировал его на два матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей.