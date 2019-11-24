Соболев: у ЦСКА особо моментов не было, удар один залетел

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).



«Поражение всегда обидно, но сегодня нам немного не повезло. В первом тайме могли забить, и во втором был момент. У ЦСКА особо моментов не было, подходы были, удар один залетел. Будем разбирать и готовиться к играм.



Карпов молодец, в борьбе не уступал, думаю, он ещё прибавит. Сейчас у него добавляется уверенности, думаю, он будет играть ещё лучше.



У всех бывает, что не могут забить. В тех играх, в которых не забивал, моментов-то и не было, сегодня пробил во втором тайме. У каждого нападающего бывает, что мяч не залетает. Надо просто пережить это и забить гол.



Слухи о моём трансфере не мешают. Сконцентрирован на «Крыльях», — передаёт слова Соболева корреспондент „Чемпионата“ Дарья Юрко.

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