Влашич: думаю, гол Бистровича «Тамбову» лучше, чем мой — «Крыльям»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
«Тяжёлая игра, в первом тайме мы имели несколько шансов. Не смогли забить, но хорошо, что удалось забить и выиграть — это важно. Потому что в первом круге мы проиграли «Крыльям», мы хотели реванша.
Мне удался хороший угол. Чтобы забивать, нужно бить, вот я и ударил. Не хотел бы говорить, с кем я праздновал этот гол. Мой гол лучший в этом сезоне РПЛ? Думаю, гол Бистровича «Тамбову» был лучше. Когда сестра приедет в Москву? Она готовится к Олимпиаде, у неё не так много времени. Надеюсь, она приедет как-нибудь, я постоянно её об этом спрашиваю», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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- 24 ноября 2019
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