Объявлены претенденты на звание лучшего игрока 2019 года в Африке

Африканская конфедерация футбола в официальном «твиттере» назвала список из 30 претендентов на звание «Футболист года в Африке».



1. Ашраф Хакими («Боруссия» Д, Марокко)

2. Андре Онана («Аякс», Камерун)

3. Багдад Бунеджа («Аль-Садд», Алжир)

4. Каролус Андриаматсиноро («Аль-Адалх», Мадагаскар)

5. Эрик-Максим Шупо-Мотинг («ПСЖ», Камерун)

6. Денис Оньянго («Сандаунз», Уганда)

7. Ферхани Сасси («Замалек», Тунис)

8. Коджо Фо Дох Лаба («Аль-Айн», Того)

9. Хаким Зиеш («Аякс», Марокко)

10. Идрисса Гейе («ПСЖ», Сенегал)

11. Исмаэль Беннасер («Милан», Алжир)

12. Джордан Айю («Кристал Пэлас», Гана)

13. Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал)

14. Трезеге («Астон Вилла», Египет)

15. Мбвана Самата («Генк», Танзания)

16. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

17. Мусса Марега («Порту», Мали)

18. Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея)

19. Николя Пепе («Арсенал», Кот-д’Ивуар)

20. Одион Игало («Шанхай Шенхуа», Нигерия)

21. Перси Тау («Брюгге», ЮАР)

22. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон)

23. Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

24. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

25. Таха Яссин Хенисси («Эсперанс», Тунис)

26. Томас Парти («Атлетико» Мадрид, Гана)

27. Виктор Осимхен («Лилль», Нигерия)

28. Вилфред Ндиди («Лестер Сити», Нигерия)

29. Уилфрид Заха («Кристал Пэлас», Кот-д’Ивуар)

30. Юсеф Белаили («Ахли Джидда», Алжир).