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Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Вильярреалом»

Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Вильярреалом»
Футбол / Испания 0

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Сельте» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором забитого мяча стал Пионе Систо, которому ассистировал Денис Суарес. Через несколько минут «подводники» восстановили равновесие, отличился Самуэль Чуквезе с передачи Хави Кинтильи. На 79-й минуте гостей вывел вперёд Яго Аспас. В компенсированное время Аспас оформил дубль с паса Лукаса Оласа.

«Сельта», набрав 12 очков, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (18) — на 12-м месте.

Испания - Примера. 14-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 3
Сельта
Виго
0:1 Систо – 54'   1:1 Чуквезе – 59'   1:2 Аспас – 79'   1:3 Аспас – 90+4'
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