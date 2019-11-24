Дубль Аспаса принёс «Сельте» победу в матче с «Вильярреалом»

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Сельте» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором забитого мяча стал Пионе Систо, которому ассистировал Денис Суарес. Через несколько минут «подводники» восстановили равновесие, отличился Самуэль Чуквезе с передачи Хави Кинтильи. На 79-й минуте гостей вывел вперёд Яго Аспас. В компенсированное время Аспас оформил дубль с паса Лукаса Оласа.

«Сельта», набрав 12 очков, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (18) — на 12-м месте.