Малком: мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что он получает сообщения, в которых его просят вернуться в «Барселону».
«Могу сказать, что мне приходят сообщения с просьбами о возвращении в „Барселону“. Каждый раз, когда тренер предоставлял мне возможность выйти на поле, я выполнял хорошо свою работу. Вот почему фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня.
Я не жалею, что перешёл в «Барселону». Я молод и хочу играть в где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит — это команда, которая дала мне эту возможность", — приводит слова Малкома Marca со ссылкой на RMC Sport.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл два матча в чемпионате России. В данный момент бразилец восстанавливается после травмы.
- 24 ноября 2019
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