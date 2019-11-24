Слуцкий: ситуация с серией поражений очень тяжёлая для команды и болельщиков

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой» (0:2). Для арнемского клуба это поражение стало 4-м подряд.
«В моей карьере ранее ничего подобного не случалось. Это очень больно, но мы продолжим усердно работать. Каждый матч отличается друг от друга, но сценарий один и тот же. Мы пропускаем, затем имеем много моментов, чтобы сравнять счёт, но вместо этого получаем второй гол.
После каждого поражения теряешь веру в свои силы. Подобная ситуация очень тяжела для команды и болельщиков.
Я никогда не беспокоюсь о своём будущем. Я просто работаю над тем, чтобы команда стала играть лучше. Я понимаю реакцию болельщиков. Это нормально в данной ситуации", — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.
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