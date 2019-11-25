Семак с женой полетят в Африку на съёмки фильма о детях-альбиносах

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что они с мужем в декабре полетят в Африку на съёмки фильма о детях-альбиносах.

«Я перестала удивляться знакам и «случайным совпадениям», удивительным людям, которые приходят в мою жизнь, задавать себе вопросы “как такое возможно?”, потому что точно знаю — возможно всё, стоит только выйти из привычной матрицы и довериться Вселенной (в моем случае Богу).

«Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», — первая строка Евангелия от Иоанна. Когда я вслух говорю о своих намерениях, точно знаю, что всё задуманное сбудется. Органическое земледелие, веганские рестораны, книги, документальное кино — слово всегда было и остаётся для меня священным началом, отправной точкой. Сказано — сделано.

Когда я задумала поездку в Африку для съёмок новых серий фильма, я ещё не знала, куда именно еду. Думала про Танзанию, Найроби и Руанду. Наш семейный агент по путешествиям писала: «Аня, надо торопиться с решением, в отеле с жирафами скоро не останется номеров!» Она ещё не знала, что меня больше не интересуют жирафы и сафари — отдыху в стиле «по следам Лены Перминовой» я предпочту отрезвляющую поездку по следам Себастьяна Сальгадо — легендарного фотографа-исследователя, показавшего людям жизнь с другой стороны.

10 декабря мы договорились встретиться с Серёжей в Лиссабоне («Зенит» играет там заключительный матч сезона), а оттуда собирались лететь на съёмки фильма вместе. Несколько дней назад мне написала подруга Наташа. Она замужем за нигерийцем, она посоветовала обратить внимание на «инстаграм» Милы Ануфриевой. Я проплакала всю ночь…

До встречи с Милой мне было ничего неизвестно о её подопечных, детях-альбиносах из Гвинея-Бисау. Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты. В Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребёнка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на чёрном рынке стоит пару тысяч долларов — наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау", — написала Анна в своём «инстаграме».