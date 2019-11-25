В Рио произошло столкновение полиции и фанатов, празднующих победу «Фламенго»

В Рио-де-Жанейро произошло столкновение полиции и болельщиков «Фламенго», которые праздновали победу команды в Кубке Либертадорес.

Как сообщает Globo Esporte, во время конфликта фанаты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни. Последние использовали шумовые гранаты.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Эдмилсона Лулы Оливейры.

Напомним, накануне в финальном матче турнира бразильский клуб обыграл аргентинский «Ривер Плейт». Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу «Фламенго» вырвал под занавес матча благодаря дублю Габриэла Барбозы. Форвард сравнял счёт на 89-й минуте, а победный гол забил на 90+2-й минуте. В составе «Ривер Плейт» гол забил Рафаэль Борре.

«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. Впервые трофей бразильский клуб выиграл в 1981 году. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.