Экс-вице-президент «Карпат»: Федецкий за деньги поцелует даже эмблему с задницей

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук поделился мнением об экс-защитнике львовского клуба и сборной Украины Артёме Федецком.
«Первый день в «Карпатах». Я всех собрал и объяснил, что живу честно и мне не нужен результат любой ценой. Либо живём по нормальным, человеческим правилам, либо выкручиваем лампочку и разбегаемся по домам. Сказал, что не дай бог мне узнать, что игроки со своих премиальных делятся с судьями.
Потом со временем я узнаю, что судье за матч «Карпаты» – «Сталь», последний матч сезона, пообещали 200 тысяч гривен. И там торчат уши великого переговорщика – Артёма Федецкого. Я не стал разбираться, позвал его и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить – отправили в дубль. Лучше туда или в политику.
Он был бы хорошим политиком – 100%. Нет никаких сомнений, даже готов поставить ставку. У него есть всё: от камеры поганой метлой не отгонишь, селфи на фоне АТО, любит деньги. За деньги, за сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй. Весь стандартный набор нашего современного политика. Говорят, будет у нас слуга народа, которого мы заслужили", — цитирует Смалийчука ua.tribuna.com.
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