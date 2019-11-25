«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Севилье» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали Айтор Вильяте Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра.

Единственный гол был забит на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Эвер Банега, который реализовал 11-метровый.

«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (17) — на 14-м месте.

В следующем туре «Севилья» на своём поле сыграет с «Леганесом». Матч состоится 1 декабря. «Вальядолид» на выезде встретится с «Сельтой» (29 ноября).

Календарь матчей чемпионата Испании сезона-2019/20