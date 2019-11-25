«Севилья» обыграла «Вальядолид» и вышла на 3-е место в Примере
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Севилье» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали Айтор Вильяте Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра.
Единственный гол был забит на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Эвер Банега, который реализовал 11-метровый.
«Севилья», набрав 27 очков, вышла на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (17) — на 14-м месте.
В следующем туре «Севилья» на своём поле сыграет с «Леганесом». Матч состоится 1 декабря. «Вальядолид» на выезде встретится с «Сельтой» (29 ноября).
- 25 ноября 2019
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:24
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:52
Партнерский контент