Ларссон — о ничьей с «Уралом»: не тот результат, на который заслуживал «Спартак»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча завершилась без забитых мячей.

«Это не тот результат, на который мы заслуживали сегодня, но 1 очко лучше, чем 0. Спасибо фанатам за поддержку! Надеюсь увидеть вас в Санкт-Петербурге в воскресенье», — написал Ларссон в своём «инстаграме».

В текущем сезоне Крал принял участие в 13 матчах чемпионата России и забил 4 мяча.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, набрав в 17 матчах 22 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.