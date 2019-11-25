Почеттино может стать главным тренером «Арсенала»

После домашней ничьи в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» лондонский «Арсенал» начал рассматривать кандидатов на должность главного тренера, в случае увольнения испанского специалиста Унаи Эмери, сообщает Daily Mail.

По информации издания, среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» оказались такие специалисты, как Массимилиано Аллегри, Микель Артета и Маурисио Почеттино, который на этой неделе был уволен из «Тоттенхэма». Но вероятность назначения аргентинского специалиста крайне мала, так как раньше он работал в клубе, являющимся принципиальным соперником «канониров».

Также отмечается, что в руководстве «Арсенала» готовы дать Эмери некоторое время на исправление ситуации. В случае, если Эмери будет по ходу сезона, «Арсенал» может назначить Фредрика Юнгберга и Стива Боулда в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

После 13-го тура «Арсенал» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в последних шести матчах данного турнира.