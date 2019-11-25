Стерлинг продлит контракт с «Манчестер Сити» только при одном условии

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подпишет новый контракт с клубом только при одном условии, сообщает The Sun.

По информации издания, англичанин подпишет новый контракт с клубом, если получит гарантии того, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола останется в клубе на долгий срок. Стерлинг готов покинуть клуб вслед за Гвардиолой, если испанский специалист решит покинуть клуб по истечении контракта.



Отмечается, что «горожане» готовы предложить Стерлингу новый контракт, по которому он будет получать £ 450 тыс. в неделю.



В этом сезоне футболист принял участие в 12 играх «Сити» в английской Премьер-лиге, в которых он отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.



Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года.