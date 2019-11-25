Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020

Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Стало известно место учебно-тренировочного сбора сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020. Подопечные Станислава Черчесова проведут его в Австрии в местечке Нойштифт (регион Тироль), что недалеко от Инсбрука.

«Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведёт в Нойштифте около десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный матч», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в своей отборочной группе. Соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований станут Бельгия и Дания. Четвёртая сборная в квартете станет известна в результате жеребьёвки 30 ноября.

В отборочном цикле чемпионата Европы сборная России одержала победу во всех матчах, кроме двух встреч с Бельгией. На выезде команда потерпела поражение со счётом 1:3, а дома была разгромлена со счётом 1:4.

Новый формат Евро и шансы сборной России — в видеообзоре от «Чемпионата»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019