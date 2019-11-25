Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020

Стало известно место учебно-тренировочного сбора сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020. Подопечные Станислава Черчесова проведут его в Австрии в местечке Нойштифт (регион Тироль), что недалеко от Инсбрука.
«Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведёт в Нойштифте около десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный матч», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в своей отборочной группе. Соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований станут Бельгия и Дания. Четвёртая сборная в квартете станет известна в результате жеребьёвки 30 ноября.
В отборочном цикле чемпионата Европы сборная России одержала победу во всех матчах, кроме двух встреч с Бельгией. На выезде команда потерпела поражение со счётом 1:3, а дома была разгромлена со счётом 1:4.
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