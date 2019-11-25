Жардим: «Монако» допустил слишком много ошибок в матче с «Бордо»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (1:2).

«Мы хорошо начали игру, контролировали ход встречи, и точность наших действий позволила нам выйти вперёд. Но затем мы допустили слишком много ошибок, чаще всего они были вызваны отсутствием концентрации. За это в профессиональном футболе приходится расплачиваться дорогой ценой.

После перерыва на сборные иногда получается так, что игроки могут играть менее сосредоточенно, но в этом матче это было чересчур. И нам пришлось дорого заплатить за это", — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

«Бордо», набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Монако» (18) — на 14-м месте.