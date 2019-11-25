Кейн рассказал о личной встрече с Почеттино
Нападающий Гарри Кейн прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба.
«Я хотел увидеть его. Было приятно сделать это до прихода нового тренера. Во вторник вечером был большой шок для всех нас, а потом всё стало происходить очень быстро. У команды появился новый тренер, один из лучших специалистов в истории футбола. Нам нужно поднять головы и сосредоточиться на игре», — приводит слова Кейна Goal.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».
Почеттино может стать главным тренером «Арсенала»
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