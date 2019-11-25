Канте: не перешёл в «ПСЖ» по спортивным причинам

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал, что его заставило отказать «ПСЖ» и остаться в лондонском клубе.

«Есть такие моменты, когда мы не всегда точно можем понять, где хотим быть и играть. Но мы знаем, что уже есть у нас. Находясь в «Челси», я чувствую себя на своём месте. Я не перешёл в «ПСЖ» по спортивным причинам. Мне нравится Лондон, нравится проект клуба, и я счастлив, что остался здесь», — приводит слова Канте Goal со ссылкой на Canal Plus.

В этом сезоне французский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата Англии. 28-летний игрок отличился три раза. Нынешний контракт Н'Голо Канте с «Челси» действует до лета 2023 года. «Челси» занимает 4-е место в Премьер-лиге, набрав 26 очков в 13 турах.