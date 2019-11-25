Кейн: нахожусь на той стадии карьеры, когда хочу выигрывать трофеи

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере клуба Жозе Моуринью и о целях команды на этот сезон.
«Я сейчас нахожусь на той стадии карьеры, когда хочу выигрывать трофеи. Жозе выигрывал трофеи в каждом клубе, в котором тренировал, этого не скроешь. Мы все хотим выигрывать, и когда тренером был Почеттино, он ставил такие же цели, как и Моуринью сейчас. Но стоит отметить, когда у руля челочек с такой репутацией, как Моуринью, это придаёт вам уверенности, даёт вам надежду.
У нас трудный старт в этом сезоне, но мы полностью уверены, что сможем попасть в первую четвёрку. Это очень важно для игроков, для клуба в финансовом плане, так что это наша цель в Премьер-лиге. Посмотрим, как это будет происходить. Что касается меня, я буду продолжать бороться за этот клуб», — приводит слова Кейна Daily Mail.
- 25 ноября 2019
-
09:56
-
09:53
-
09:38
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:01
-
07:41
-
06:09
-
05:14
-
04:21
-
03:26
-
02:54
-
02:30
-
01:37
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:24