Кейн: нахожусь на той стадии карьеры, когда хочу выигрывать трофеи

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере клуба Жозе Моуринью и о целях команды на этот сезон.

«Я сейчас нахожусь на той стадии карьеры, когда хочу выигрывать трофеи. Жозе выигрывал трофеи в каждом клубе, в котором тренировал, этого не скроешь. Мы все хотим выигрывать, и когда тренером был Почеттино, он ставил такие же цели, как и Моуринью сейчас. Но стоит отметить, когда у руля челочек с такой репутацией, как Моуринью, это придаёт вам уверенности, даёт вам надежду.

У нас трудный старт в этом сезоне, но мы полностью уверены, что сможем попасть в первую четвёрку. Это очень важно для игроков, для клуба в финансовом плане, так что это наша цель в Премьер-лиге. Посмотрим, как это будет происходить. Что касается меня, я буду продолжать бороться за этот клуб», — приводит слова Кейна Daily Mail.