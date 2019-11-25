Фоменко: я подходил к игрокам «Краснодара-2» как ко взрослым, а они ещё дети
Бывший тренер второй команды «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о причинах ухода из клуба.
«С руководством поговорили хорошо, расстались без проблем, по-доброму. В академии система обучения выстроена так, что игроки «Краснодара-2» ещё продолжают обучаться. Я подходил к ребятам как ко взрослым, а они ещё дети. Я в этом проблемы не видел — но клуб видел. Допустим, мне давали рекомендации по упражнениям, а я не всегда им следовал.
Я примерно понимал, что к этому всё идёт. Но обиды нет ни грамма. Я провёл в клубе великолепные девять лет и благодарен, что мне дали реализовать какие-то свои идеи, и что эти идеи проходили — как мне казалось, в соответствии с идеологией развития академии», — приводит слова Фоменко Sport24.
«Краснодар» и «Арсенал» не выявили победителя в матче молодёжного первенства
- 25 ноября 2019
-
11:52
-
11:48
-
11:27
-
11:21
-
10:58
-
10:53
-
10:34
-
10:30
-
09:56
-
09:53
-
09:38
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:01
-
07:41
-
06:09
-
05:14
-
04:21
-
03:26
-
02:54
-
02:30
-
01:37
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
Партнерский контент