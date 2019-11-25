Фоменко: я подходил к игрокам «Краснодара-2» как ко взрослым, а они ещё дети

Бывший тренер второй команды «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о причинах ухода из клуба.

«С руководством поговорили хорошо, расстались без проблем, по-доброму. В академии система обучения выстроена так, что игроки «Краснодара-2» ещё продолжают обучаться. Я подходил к ребятам как ко взрослым, а они ещё дети. Я в этом проблемы не видел — но клуб видел. Допустим, мне давали рекомендации по упражнениям, а я не всегда им следовал.



Я примерно понимал, что к этому всё идёт. Но обиды нет ни грамма. Я провёл в клубе великолепные девять лет и благодарен, что мне дали реализовать какие-то свои идеи, и что эти идеи проходили — как мне казалось, в соответствии с идеологией развития академии», — приводит слова Фоменко Sport24.